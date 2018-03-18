Прямой эфир
Сюжет:

Выборы на участке в Люберцах признаны недействительными из-за вброса

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Выборы на участке №1480 в подмосковных Люберцах, где был зафиксирован вброс бюллетеней, признаны недействительными. Об этом в воскресенье, 18 марта, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Мособлизбирком.

При этом ранее сообщалось, что избирательная комиссия Московской области решила не закрывать участок после инцидента. 

Факт вброса бюллетеней в урну на избирательном участке в подмосковных Люберцах был установлен при просмотре записей видеокамер. Урну  опечатали, все бюллетени, находившиеся в ней, будут признаны недействительными. Кроме того, двум членам избиркома грозит уголовная ответственность из-за произошедшего.

Замглавы МВД России Александр Горовой со своей стороны заявил, что материалы, касающиеся нарушений во время голосования на выборах президента России, в том числе и в подмосковных Люберцах, будут переданы в Следственный комитет

Выборы президента России состоялись 18 марта. По данным на 19:00 мск явка на голосовании по стране составила 59,5%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ЦИК закончила обработку 25% протоколов
Наблюдатели назвали фейками большинство сообщений о нарушениях на выборах

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017