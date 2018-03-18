Выборы на участке в Люберцах признаны недействительными из-за вброса

Выборы на участке №1480 в подмосковных Люберцах, где был зафиксирован вброс бюллетеней, признаны недействительными. Об этом в воскресенье, 18 марта, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Мособлизбирком.

При этом ранее сообщалось, что избирательная комиссия Московской области решила не закрывать участок после инцидента.

Факт вброса бюллетеней в урну на избирательном участке в подмосковных Люберцах был установлен при просмотре записей видеокамер. Урну опечатали, все бюллетени, находившиеся в ней, будут признаны недействительными. Кроме того, двум членам избиркома грозит уголовная ответственность из-за произошедшего.

Замглавы МВД России Александр Горовой со своей стороны заявил, что материалы, касающиеся нарушений во время голосования на выборах президента России, в том числе и в подмосковных Люберцах, будут переданы в Следственный комитет.

Выборы президента России состоялись 18 марта. По данным на 19:00 мск явка на голосовании по стране составила 59,5%.