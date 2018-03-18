Навальный отказался сотрудничать с Собчак

Блогер Алексей Навальный отказался от предложения Ксении Собчак начать переговоры о сотрудничестве с ее новой партией, созданием которой она занимается совместно с Дмитрием Гудковым.

Предложение журналистка озвучила на встрече с Навальным в его штабе. Однако оппозиционер отказался, высказав недовольство кампанией Собчак, пишет РБК.

Обвинения блогера кандидат в президенты РФ отвергла и заявила, что Алексей Навальный некорректно передает ее слова.

Ранее на встрече в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве Ксения Собчак отметила, что на текущих выборах зафиксировано в разы меньше нарушений, чем в предыдущие годы, а само голосование стало прозрачнее.