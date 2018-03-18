Мосизбирком сообщил о возможности отследить подсчет голосов онлайн

На избирательных участках столицы система видеонаблюдения и комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) работают штатно, сообщили в Мосгоризбиркоме.

«Каких-то проблем с комплексами обработки избирательных бюллетеней на данный момент нет. Еще одна тема — это система видеонаблюдения. Тоже все работает в штатном режиме», — заявил зампредседателя комиссии Юрий Ермолов.

«После того, как в 20:00 закончится процесс голосования протоколы участковых избирательных комиссий будут направлены в территориальные избирательные комиссии. Можно будет посмотреть в онлайн-режиме, как суммируются данные, как принимаются протоколы», — цитирует агентство «Москва».

В столице открыто более 3,6 тыс. избирательных участков, которые работают с 8:00 до 20:00.

Выборы президента проходят в России 18 марта 2018 г. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов.