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В столичных СИЗО разрешили смотреть новости до 23:00

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Фото: ТАСС/Виталий Невар
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УФСИН Москвы перенесла на час отход ко сну в следственных изоляторах Москвы — содержащиеся в СИЗО могут смотреть теленовости до 23:00 мск.

«В настоящее время большинство заключенных московских СИЗО уже проголосовало, и к процессу организации голосования претензий нет», — сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

По его словам, в Бутырках по случаю выборов заключенные освобождены от отбывания наказания в карцерах.

Накануне заключенные СИЗО обратились в ОНК с просьбой продлить просмотр телевизионных новостей в ночь на 19 марта.

В России 18 марта проходят выборы президента РФ. На этот пост претендуют восемь кандидатов. 

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