В столичных СИЗО разрешили смотреть новости до 23:00
УФСИН Москвы перенесла на час отход ко сну в следственных изоляторах Москвы — содержащиеся в СИЗО могут смотреть теленовости до 23:00 мск.
«В настоящее время большинство заключенных московских СИЗО уже проголосовало, и к процессу организации голосования претензий нет», — сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
По его словам, в Бутырках по случаю выборов заключенные освобождены от отбывания наказания в карцерах.
Накануне заключенные СИЗО обратились в ОНК с просьбой продлить просмотр телевизионных новостей в ночь на 19 марта.
В России 18 марта проходят выборы президента РФ. На этот пост претендуют восемь кандидатов.