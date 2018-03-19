Вчера на выборах президента Российской Федерации я отдала свой голос за Владимира Путина, потому что доверяю ему больше, чем всем остальным кандидатам. Путин — первый российский политик, чей голос отчетливо прозвучал на внешнеполитической арене, где нужно уметь договариваться и искать компромиссы, но в то же время и быть готовым жестко отстаивать интересы страны. И у нас наконец-то появился президент-лидер, что очень важно для всего народа.

Я много гастролирую и благодаря этому хорошо знаю Россию. Я имею представление об уровне доходов населения, знаю, какие у нас есть возможности и какие проблемы. Наши ресурсы позволяют нам не зависеть ни от кого. У нас огромная территория, множество полезных ископаемых! У нас есть всё, чтобы мы могли жить качественно. Но отвечать за население этой огромной страны и ее природные богатства — это огромная ответственность и нагрузка, которую вот уже много лет несет на себе Владимир Владимирович.

Казалось бы, человек его уровня давно мог отказаться от большой политики. С его международным авторитетом можно ездить по всему миру, преподавать и, как говорится, получать дивиденды от своего успеха. Но он взял на себя ответственность — продолжить служить своей стране и своему народу.

Общество не прощает просчетов и ошибок, люди никогда и ничего не забывают. При этом у нас многие любят поговорить: все хотят быть президентами, руководителями, чем-то управлять, но не все готовы отвечать за свои слова и поступки. Для этого нужна сила духа. У нашего президента она есть. Он всегда держит удар.

Многие во время предвыборной гонки рассуждали о том, что Владимир Путин находится на посту президента слишком долго. Ну и что? Все мы видим пример США — одной из великих мировых держав. Президенты США приходят и уходят, но коренным образом в стране не меняется ничего. Неважно, кто там стоит у руля, решения там всё равно принимают конгресс и сенат — без них ни один президентский шаг не может быть одобрен.

Чего в конечном итоге хотим мы? Фантасмагорию и внешнюю смену власти? Или все-таки постепенное внутреннее переустройство страны, улучшение экономики, социального и культурного уровня населения? Всё, что мы сегодня имеем, было сделано благодаря эффективной политике нашего президента. А сколько еще будет сделано?

Владимир Владимирович по-человечески вызывает у меня большую симпатию. Выступая перед своим народом, он говорит на понятном языке, прямо. Я убеждена в том, что действительно сильным мужчина становится ближе к 50 годам. В это время к нему приходит спокойствие, уверенность и мудрость. Что может сделать человек в политике в 20, в 30 лет? Это время — старт для профессиональной деятельности, этап, когда надо учиться, быть на третьих-четвертых ролях, но никак не управлять страной. Наш президент в полном здравии, он силен и работоспособен. А главное, у него уже есть необходимый профессиональный и жизненный опыт.

Политики наконец-то поняли, какое влияние оказывает культура и ее деятели на всё происходящее вокруг. Как вы думаете, почему сегодняшняя Украина запрещает въезд нашим спортсменам и артистам? Да потому, что культура и спорт объединяют людей разных народов и вероисповеданий. Наших артистов запрещают, чтобы они не могли вызывать симпатию и любовь у украинцев — эти чувства к «врагам» испытывать не должно. Нашему президенту в отличие от всех остальных бояться нечего, а потому и двери нашего государства были, есть и, полагаю, будут открыты для талантливых людей всех национальностей и всего мира.

Всё, что можем сделать мы с вами, — вместе помогать нашему президенту, принимать активное участие в программах, которые он наметил. Свыше 500 доверенных лиц Владимира Путина, в числе которых ваша покорная слуга и другие деятели искусства самых разных взглядов, оказались рядом с ним, в его команде. Это говорит о том, что у Владимира Владимировича есть уникальное качество — объединять и сплачивать. Он сумел объединить вокруг себя не только народ, но и самых талантливых людей страны.

Я доверяю своему президенту, верю в него и чувствую, что в его случае это не власть ради власти.

Автор — певица, народная артистка России, член Совета по культуре и искусству при президенте Российской Федерации