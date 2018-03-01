Послание президента Федеральному собранию, конечно же, выходит за рамки представления парламенту страны видения ситуации в России и за ее пределами первым лицом государства. По сути, это ежегодно представляемая концепция государственной политики в ключевых сферах на осмысление не только Федеральным собранием и иными ветвями власти, но и российским обществом, и мировым сообществом. Однако тот факт, что адресатом представления этой концепции является именно парламент, конечно же, имеет свой глубинный смысл: сказанное президентом страны должно обретать форму законов, и в этом — суть той поддержки, которую могут и должны оказать главе государства палаты парламента.

Каковы впечатления от президентского послания-2018? Прежде всего, на мой взгляд, его принципиальная черта в том, что это манифест не стабильности, а развития. Да, устойчивость и стабильность практически во всех сферах жизни достигнута, но она — не самоцель. По словам Владимира Путина, устойчивость — это основа, но не гарантия дальнейшего развития. Именно прорывное развитие России является стратегической задачей для руководства страны. Полагаю, в этом каждый из нас должен услышать абсолютно четкий сигнал: спрашивать будут не за то, как удалось сохранить достигнутое, а за прорывы или их отсутствие.

Второе: прогресс нужен не сам по себе, а прежде всего ради людей. Сбережение народа России и благополучие наших граждан — именно здесь необходимо совершить основной прорыв. Это также важный посыл, который подтверждает, что сделаны принципиальные выводы из ошибок СССР с его разделением экономических приоритетов на «группу А» и «группу Б», когда страна в итоге имела современные танки, ракеты и АЭС, а люди стояли в очередях за туалетной бумагой. При этом акцент на технологическое перевооружение во имя развития становится не просто одной из задач. Для главы государства оно выглядит, по сути, экзистенциальным: технологическое отставание и зависимость могут, по его словам, привести ни много ни мало к потере суверенитета.

Отметил бы и такой момент. Владимир Путин специально подчеркивает, что речи не идет о каких-то «персональных» вызовах по отношению к одной лишь России — в виде санкций или еще каких-либо «рукотворных» мер. Масштаб вызова носит цивилизационный характер и требует от нас такого же сильного ответа. В этом смысле я бы обратил внимание на то, что ответы, предлагаемые российским лидером, находятся в русле концепций, предлагаемых своим обществам лидерами других мировых держав, прежде всего — Китая и США.

В частности, глава КНР Си Цзиньпин в докладе на XIX съезде КПК отметил, что развитие — основа и ключ к решению всех проблем в Китае. Развитие должно осуществляться на научной основе. А коренной целью развития является повышение народного благосостояния и построение «среднезажиточного общества».

Президент США Дональд Трамп в своей декабрьской речи о стратегии национальной безопасности назвал один из основополагающих принципов американской стратегии — подъем американского благосостояния. При этом он специально подчеркнул: в американской стратегии впервые признается, что экономическая безопасность является частью национальной безопасности. «Внутренний экономический рост, устойчивость, сила и процветание абсолютно необходимы для усиления американской власти и влияния за рубежом. Любая нация, которая отказывается от процветания ради безопасности, в итоге теряет и первое, и второе».

При этом важный момент в российском послании: экономический и технологический рост должен сопровождаться и политическим развитием, направления которого вполне недвусмысленны: никакого «закручивания гаек», а — «расширить пространство свободы, причем во всех сферах, укреплять институты демократии». При этом для руководства государства неприемлемы никакие сетования и списания на внешние факторы. Не Америка или Запад, а «отставание — вот главная угроза и вот наш враг». Еще один четкий сигнал всему госаппарату: свалить свои просчеты на заграницу не получится.

Внешнеполитическая тема в послании не была на первых позициях, и в этом также есть свой символический смысл: как раз на международной арене «прорывного» развития явно ждать не приходится. Делать ставку на благоприятную мировую конъюнктуру что в экономике, что в безопасности, что в политике было бы сегодня верхом наивности. Поэтому приоритеты — в укреплении обороноспособности, в защите того, что удастся сохранить из базовых международных соглашений в сфере контроля над вооружениями. Вот поэтому в мире сейчас, в отличие от внутренней ситуации, стабильность важнее «прорывов», ибо обстановка сейчас такова, что «прорвать» может и в сторону войны.

Отсюда и такой подробный экскурс в тему взаимоотношений с США в сфере стратегических вооружений — в столь важной сфере не должно быть недомолвок и ложных интерпретаций, которыми сейчас просто наводнили мировой эфир апологеты новой «гонки вооружений», стремящиеся возложить ответственность за нее на Россию. Впечатляющая видеодемонстрация новейших систем вооружений в зале Манежа должна, полагаю, остудить умы всех тех, кто всерьез размышляет над возможностью нанести безнаказанный удар по России: ответ будет, причем сокрушительный, поэтому эту опцию лучше сразу убрать из расчетов даже самых великих держав.

Но специально подчеркнуто — всё это делается, чтобы побудить наших партнеров к переговорам. Когда мы предлагали договариваться в 2004 году, нас никто не слушал. «Послушайте сейчас», — говорит президент России. Сдержать Россию не удалось, а значит, придется ее слушать. Это — ключевое. Россия не пугает, а предъявляет аргументы к тому, чтобы быть услышанной. Не спровоцировать, а отрезвить потенциального агрессора. Растущая военная мощь России — это фактор международной стабильности. На укрепление этой стабильности — а не на формирование новых вызовов кому-либо — направлены ее усилия по укреплению взаимодействия с Китаем, с Индией, в рамках евразийской интеграции. И эти усилия будут продолжены. Еще одна задача нам, международникам.

Автор — председатель комитета Совета Федерации по международным делам

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