Регистрация кандидатов в президенты выводит избирательную кампанию на новый уровень, а вернее, на улицу. Именно умение работать с улицей, точнее, с людьми на ней, и определит силу, а вместе с ней и рейтинг каждого из зарегистрированных кандидатов. То, что и как смогут сказать кандидаты простому человеку на улице, и определит всю динамику нынешней избирательной кампании.

Судя по фотоотчетам из различных регионов страны, кандидаты постепенно начинают украшать улицы своими лозунгами и портретами. При этом сразу виден индивидуальный стиль и подход, а главное понимание менталитета своих избирателей. Именно своих, ведь практически у каждого из кандидатов есть практически устоявшийся электорат, в основном он состоит из какой-то одной социальной группы. И пока лишь один кандидат находит отклик практически во всех слоях российского общества, о чем четко говорит его рейтинг.

Но на фоне активной работы на улице в России сегодня как-то за бортом интересов оказалась большая «русская» улица дальнего и ближнего зарубежья. А ведь, по различным оценкам, за рубежом проживает более 5 млн российских избирателей, только по данным консульского учета МИД России их более 1,9 млн человек. В любом случае «русская» улица зарубежья, расположенная в 145 странах мира, соизмерима как минимум с несколькими российскими регионами.

Явка избирателей за рубежом, в зависимости от страны проживания, колеблется от 5% до 80%. При этом за президента голосуют значительно активнее, чем за депутатов Государственной думы, а «зарубежный» рейтинг президента всегда превышает российские показатели.

Низкая явка, наблюдаемая в странах с многотысячной русской диаспорой, говорит скорее всего не о пассивности наших «зарубежных» избирателей, а о наличии искусственных препон, связанных с голосованием за пределами России. К их числу можно отнести малочисленность формируемых избирательных участков — всего их около 380 на все страны мира. В итоге почти в 20 государствах на один избирательный участок приходится от 10 тыс. до 35 тыс. избирателей.

При этом на слуху сейчас почему-то только «проблемные» страны, вроде Украины и Прибалтики, где власти официально противятся проведению российских выборов, запрещая голосовать за пределами территории дипмиссий. В принципе антироссийские настроения в странах Прибалтики — не новость. И именно они во время всех прошлых российских выборов создавали и повышенную явку, и максимально высокий рейтинг партии власти и президента. К примеру, в 2012 году за Владимира Путина в Эстонии проголосовало 85,4%, в Латвии — 89,1%, в Литве — 75,3%. На мой взгляд, высокий процент голосов как за президента, так и за партию власти — это крик о помощи русской общины. И именно этот крик власти Прибалтики и пытаться заглушить.

Возможно, именно сейчас, когда есть общепризнанный лидер и пришло время поэкспериментировать с условиями голосования за пределами России, имеет смысл подумать, как зарубежной «русской» улице стать активным участником демократических преобразований в стране.

Автор — политолог

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