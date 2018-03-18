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Актер из «Манчестера у моря» сыграет Шайю ЛаБафа в фильме Шайи ЛаБафа

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Фото: Global Look Press/ZUMA/AMPAS
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Номинированный на премию «Оскар» за роль в фильме «Манчестер у моря» американский актер Лукас Хеджес сыграет роль Шайи ЛаБафа в фильме, одним из сценаристов которого стал сам Шайя ЛаБаф. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Автобиографическая картина получила название «Honey Boy». Ее автором стала израильский режиссер Альма Харель.

Согласно сюжету, в картине рассказывается об отношениях между Шайя Лабафом и его отцом, который был алкоголиком и преступником. Именно отец называл сына Honey Boy, что в переводе с английского языка означает «милый мальчик». В картине под вымышленными именами будут показаны реальные персонажи.

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