Актер из «Манчестера у моря» сыграет Шайю ЛаБафа в фильме Шайи ЛаБафа

Номинированный на премию «Оскар» за роль в фильме «Манчестер у моря» американский актер Лукас Хеджес сыграет роль Шайи ЛаБафа в фильме, одним из сценаристов которого стал сам Шайя ЛаБаф. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Автобиографическая картина получила название «Honey Boy». Ее автором стала израильский режиссер Альма Харель.

Согласно сюжету, в картине рассказывается об отношениях между Шайя Лабафом и его отцом, который был алкоголиком и преступником. Именно отец называл сына Honey Boy, что в переводе с английского языка означает «милый мальчик». В картине под вымышленными именами будут показаны реальные персонажи.