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Жители Чукотки и Камчатки голосуют активнее, чем в 2012 году

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Фото: ТАСС/Александр Петров
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Высокая активность избирателей в Чукотском автономном округе и Камчатском крае отмечена в первые часы голосования на выборах президента России. С момента открытия участков проголосовали 28,06% жителей Чукотки и 13,43% жителей Камчатки.

«Люди голосуют активнее, чем 4 марта 2012 года, когда к 10:00 на выборах президента России проголосовали 26,96% жителей Чукотки», — цитирует агентство «Интерфакс» председателя избирательной комиссии региона Оксану Талызину. По ее словам, никаких нарушений в первые часы работы не зарегистрировано. 

«На Камчатке явка к 10:00 по местному времени составила 31 220 человек — 13,43% избирателей (в 2012 — 9,59%)», — доложила председатель краевого Избиркома Инга Иринина. Выборы в регионе также проходят без нарушений. 

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