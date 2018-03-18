Прямой эфир

Египтянин Салах повторил достижение Аршавина

0
Фото: REUTERS
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах повторил уникальное достижение российского футболиста Андрея Аршавина. Египтянин оформил покер после четырех ударов по воротам.

Форвард «Ливерпуля» повторил рекорд Аршавина в матче 31-го тура английской премьер-лиги. Салах забил четыре мяча в ворота «Уотфорда» (5:0), передает «Спорт-экспресс».

Напомним, в 2009 году Аршавин в бытность выступления за лондонский «Арсенал» четырежды поразил ворота «Ливерпуля».

Мохамед Салах является одним из ведущих игроков «Ливерпуля» и сборной Египта. В текущем сезоне форвард забил 36 голов в составе английской команды.

Стоит отметить, что сборная России встретится с египетской командой на групповом этапе чемпионата мира — 2018.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Футболист «Рубина» Камболов вызван в сборную России
Стадион ЧМ-2018 по футбол «Ростов Арена» введен в эксплуатацию

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017