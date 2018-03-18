Египтянин Салах повторил достижение Аршавина

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах повторил уникальное достижение российского футболиста Андрея Аршавина. Египтянин оформил покер после четырех ударов по воротам.

Форвард «Ливерпуля» повторил рекорд Аршавина в матче 31-го тура английской премьер-лиги. Салах забил четыре мяча в ворота «Уотфорда» (5:0), передает «Спорт-экспресс».

Напомним, в 2009 году Аршавин в бытность выступления за лондонский «Арсенал» четырежды поразил ворота «Ливерпуля».

Мохамед Салах является одним из ведущих игроков «Ливерпуля» и сборной Египта. В текущем сезоне форвард забил 36 голов в составе английской команды.

Стоит отметить, что сборная России встретится с египетской командой на групповом этапе чемпионата мира — 2018.

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