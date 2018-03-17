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Стадион ЧМ-2018 по футбол «Ростов Арена» введен в эксплуатацию

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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Стадион «Ростов Арена», который примет матчи чемпионата мира по футболу-2018, введен в эксплуатацию. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства спорта РФ.

Накануне на стадионе была завершена итоговая проверка Ростехнадзора, после чего спортивный объект был введен в эксплуатацию. По словам министра спорта России Павла Колобкова, арена способна вместить порядка 45 тыс. зрителей.

«Он удобно расположен, что делает его хорошо доступным для всех жителей города. Уверен, стадион и благоустроенная территория вокруг него станут любимым местом посещения ростовчан», — подчеркнул министр.

Строительство стадиона «Ростов Арена» было завершено в декабре 2017 года. На сооружение спортивного объекта было выделено порядка 18,7 млрд рублей. К ЧМ-2018 в Ростове построили новый аэропорт Платов, который заработал в начале декабря.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Игры состоятся на 12 стадионах в 11 российских городах. Ростов-на-Дону примет четыре матча группового турнира и встречу 1/8 финала.

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