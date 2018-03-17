Памфилова сообщила количество голосующих по открепительным

Около 5,6 млн россиян взяли открепительные удостоверения от избирательных участков по месту регистрации, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Обладатель открепительного удостоверения может отдать свой голос по месту пребывания.

По оценке главы ЦИК, «если вычесть из них тех, кто раньше пользовался открепительными удостоверениями» то итоговая цифра покажет количество людей, которые «практически давно-давно или вообще не голосовали», сообщает «Интерфакс».

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Для голосования открыты более 97,3 тыс. избирательных участков на территории РФ и еще 401 участок за рубежом.

Ранее ЦИК сообщала, что более 180 тыс. человек проголосовали досрочно на выборах президента РФ, в том числе 30 тыс. за рубежом.