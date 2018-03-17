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Сенаторы США призвали заблокировать проект «Северный поток — 2»

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Фото: TASS/DPA/Stefan Sauer
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Ряд американский сенаторов от Демократической и Республиканской партий потребовал от администрации президента Дональда Трампа заблокировать проект газопровода «Северный поток — 2».

Группа сенаторов обеспокоена строительством трубопровода и считает, что в случае реализации проекта партнеры и союзники Соединенных Штатов в Европе окажутся под еще большим злостным влиянием со стороны России, сообщает НСН.

Письмо, которое подписали 39 сенаторов, адресовано министру финансов США Стивену Мнучину и заместители госсекретаря Джону Салливану появилось на сайте сенатора от Вайоминга Джона Баррассо.

«Мы выступаем против «Северного потока — 2» и настаиваем на том, чтобы администрация не допустила строительство этого трубопровода», — цитирует письмо «Газета.ру».

«Северный поток – 2» должен связать Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход транзитных государств, таких как Украина, Белоруссия, Польша и другие восточноевропейские и прибалтийские страны.

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