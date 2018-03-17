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В Париже зафиксирован рост насилия по отношению к беженцам

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Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
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В столице Франции отмечен рост насилия по отношению к беженцам со стороны местных жителей.

Как показало исследование, вынужденные переселены из стран Африки и Ближнего Востока всё чаще сталкиваются с рукоприкладством и оскорблениями в Париже.

По данным правозащитной организации Refugee Rights Europe, 75% опрошенных беженцев столкнулись с унижениями на почве расовой ненависти и ксенофобии.

Среди респондентов 20% подверглись физическому насилию, 5% — сексуальному.

Кроме того, более 33% участников исследования стали жертвами жестокого обращения со стороны парижской полиции.

По сравнению с данными сходного исследования, проведенного в январе 2017 года, уровень насилия со стороны жителей французской столицы по отношению к беженцам вырос значительно. Тогда, к примеру, с оскорблениями сталкивались лишь 5,6% опрошенных, а с сексуальным насилием 0,3%.

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