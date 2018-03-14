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Евросоюз выделит €3 млрд Турции на борьбу с миграционным кризисом

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Фото: TASS/ZUMA
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Евросоюз принял решение выделить обещанные ранее €3 млрд Турции для борьбы с миграционным кризисом. Об этом сообщается в заявлении пресс-службы Еврокомиссии (ЕК).

Согласно заявлению, 14 марта Еврокомиссия приступит к мобилизации второго транша в рамках финансирования для беженцев в Турции в размере €3 млрд.

Отмечается, что первая часть выделенных денежных средств была полностью переведена Турции в конце 2017 года.

Ранее портал iz.ru сообщал, что президент Украины Петр Порошенко заявил, что приветствует решение Еврокомиссии о запуске новой программы макрофинансовой помощи Украине для поддержки экономической стабилизации.

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