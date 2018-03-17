Самую дорогую шоколадную конфету представили в Португалии

Португальский шоколатье Даниэл Гомиш представил на Международном фестивале шоколада в Португалии самую дорогую в мире шоколадную конфету. Ее стоимость составляет почти $10 тыс.

Как передает Portugal News, для фестиваля Гомиш создал лимитированную коллекцию из 1 тыс. конфет. В приготовлении каждой конфеты использован шафран, белые трюфели и мадагаскарская ваниль. Шоколадки покрыты 23-каратным золотом.

По словам создателя сладостей, в стоимость самых дорогих в мире конфет включена «полная конфиденциальность личности покупателей». Конфеты из эксклюзивной серии отправлены в ОАЭ, Анголу, Аргентину и Россию.