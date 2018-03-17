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Самолет United Airlines экстренно сел в США из-за собаки на борту

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Фото: TASS/Sergii Kharchenko
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Самолет американской авиакомпании United Airlines совершил вынужденную посадку после обнаружения на борту собаки.

Как сообщает телеканал ABC, самолет летел из Ньюарка в Сент-Луис. По информации авиакомпании, животное было благополучно доставлено хозяевам в штат Огайо. Пассажирам будет выплачена компенсация в связи с инцидентом. Другие детали происшествия не приводятся.

Это уже третий по счету инцидент с животными на рейсах американского авиаперевозчика. Ранее на борту самолета United Airlines погибла собака одной из пассажирок. Члены экипажа требовали поместить сумку с животным на полку для ручной клади.

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