Самолет совершил экстренную посадку из-за курения на борту

Рейсовый лайнер лоукостера «Победа», направлявшийся из Москвы в Гюмри, совершил экстренную посадку в Минводах из-за курящего пассажира.

В итоге рейс задержан на 30 минут. После того как нарушителя передали полиции, самолет продолжил полет.

«Размер ущерба устанавливается, потом будем подавать в суд», — сообщил представитель компании-авиаперевозчика.

По его словам, инцидент произошел 11 марта. Это уже четвертый случай с начала года, когда самолеты «Победы» садятся в промежуточном порту из-за инцидентов на борту, уточняет «Интерфакс».