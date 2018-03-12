Прямой эфир

Самолет совершил экстренную посадку из-за курения на борту

0
Фото: Global Look Press/Leonid Faerberg
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рейсовый лайнер лоукостера «Победа», направлявшийся из Москвы в Гюмри, совершил экстренную посадку в Минводах из-за курящего пассажира.

В итоге рейс задержан на 30 минут. После того как нарушителя передали полиции, самолет продолжил полет.

«Размер ущерба устанавливается, потом будем подавать в суд», — сообщил представитель компании-авиаперевозчика. 

По его словам, инцидент произошел 11 марта. Это уже четвертый случай с начала года, когда самолеты «Победы» садятся в промежуточном порту из-за инцидентов на борту, уточняет «Интерфакс».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Домодедово сел «Боинг» с лопнувшим колесом
В аэропорту Южно-Сахалинска самолет задел фонарный столб

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017