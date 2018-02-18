Прямой эфир

В аэропорту Южно-Сахалинска самолет задел фонарный столб

0
Фото: РИА Новости/Андрей Шапран
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На аэродроме Южно-Сахалинска при рулежке во вспомогательной зоне самолет задел столб освещения на перроне.

«Сегодня в 11:30 при маневрировании на перроне аэродрома Южно-Сахалинск воздушное судно авиакомпании «Аврора» DHC-8-200, двигаясь на тяге собственных двигателей, законцовкой крыла задело столб освещения, расположенный за пределами площади маневрирования», — сообщила пресс-служба аэропорта.

Обстоятельства происшестdия выясняют представители Росавиации, уточняет «Интерфакс».

«Аврора» — региональная авиакомпания, базирующаяся в трех аэропортах Дальнего Востока — Южно-Сахалинске, Владивостоке и Хабаровске. Работает с 2013 года, производит рейсы внутри региона и по международным маршрутам в Китай, Японию и Южную Корею. 

Пострадавший лайнер был запланирован к вылету в Саппоро, но его заменили на исправное судно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Борт Air Canada вернулся в аэропорт из-за пламени из выхлопной трубы
Авиалайнеры опасно сблизились в небе над Москвой

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017