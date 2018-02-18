В аэропорту Южно-Сахалинска самолет задел фонарный столб

На аэродроме Южно-Сахалинска при рулежке во вспомогательной зоне самолет задел столб освещения на перроне.

«Сегодня в 11:30 при маневрировании на перроне аэродрома Южно-Сахалинск воздушное судно авиакомпании «Аврора» DHC-8-200, двигаясь на тяге собственных двигателей, законцовкой крыла задело столб освещения, расположенный за пределами площади маневрирования», — сообщила пресс-служба аэропорта.

Обстоятельства происшестdия выясняют представители Росавиации, уточняет «Интерфакс».

«Аврора» — региональная авиакомпания, базирующаяся в трех аэропортах Дальнего Востока — Южно-Сахалинске, Владивостоке и Хабаровске. Работает с 2013 года, производит рейсы внутри региона и по международным маршрутам в Китай, Японию и Южную Корею.

Пострадавший лайнер был запланирован к вылету в Саппоро, но его заменили на исправное судно.