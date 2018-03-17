В Риме полицейский ранил двух женщин в попытке задержать подозреваемого

В Риме полицейский открыл стрельбу по подозрительному автомобилю. В результате инцидента ранения получили две женщины — мать и дочь 49 и 16 лет.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 16 марта, в одном из районов итальянской столицы.

Карабинеры хотели остановить автомобиль для стандартной проверки, однако водитель не подчинился их требованиям и попытался сбить правоохранителей, передает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

Один из стражей правопорядка открыл стрельбу по автомобилю, ранив ехавших на мотороллере женщин.

Пострадавшие немедленно были доставлены в больницу, однако ранения оказались несерьезными — их жизням ничего не угрожает. Подозреваемому удалось скрыться, в настоящий момент ведутся его поиски.