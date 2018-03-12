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Неадекватный водитель протаранил машину ГИБДД в Подмосковье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Водитель автомобиля «УАЗ» наехал на полицейскую машину на парковке возле торгового центра в подмосковном Клину, сообщили 12 марта в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Как уточняет ТАСС, история началась, когда в дежурную часть на странное поведением водителя пожаловался сотрудник службы безопасности торгового центра на Литейной улице. Прибывшие по указанному адресу полицейские потребовали от мужчины, находившегося за рулем, остановиться.

«Гражданин отказался выполнить законные требования полицейских и попытался скрыться, умышленно совершив наезд на служебную машину», – цитирует агентство слова собеседника.

После этого сотрудникам ГИБДД пришлось устроить погоню за неадекватным водителем. При задержании правонарушителя, создававшего явную угрозу жизни и здоровью участникам дорожного движения, было применено табельное оружие.

«При погоне три полицейских автомобиля были повреждены, один сотрудник ГИБДД получил телесные повреждения», – отметили в ведомстве.

Оказалось, что за рулем автомобиля находился 35-летний житель Новгородской области, а машина числится в угоне. 

Осенью 2017 года столичные правоохранители задержали водителя такси, который сбил сотрудника парковки, протащил его на капоте и сбил шлагбаум в аэропорте Внуково

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