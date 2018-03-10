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ГИБДД предупредила автомобилистов о снегопаде в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Управление ГИБДД по Москве просит водителей сохранять бдительность на дорогах в условиях снегопада в столице 10 марта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как напомнили представители Госавтоинспекции, днем в столице ожидается выпадение около 3 см осадков в виде снега. В связи с этим автовладельцам рекомендовано быть максимально внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, избегать опасных маневров и выбирать скоростной режим.

«Также водителям следует проверить работу тормозной системы, уровень незамерзающей жидкости и работу световых приборов», — отметили в ГИБДД.

Пешеходов просят пересекать проезжую часть только в специально установленных местах, а также носить светоотражающие элементы, которые сделают их более заметными для водителей.

Ранее портал iz.ru писал, что 10 марта днем в Москве ожидается до 6 градусов мороза.

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