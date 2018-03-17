В ЦИК посоветовали США поучиться у России прозрачности выборов

США должны поучиться у России открытости и прозрачности проведения выборов. С таким заявлением выступил член ЦИК РФ Евгений Шевченко.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт указала на то, что ЦИК отказал в статусе наблюдателя более 5 тыс. независимых наблюдателей от СМИ. По ее мнению, это якобы говорит о том, что Москва боится прозрачности на выборах президента РФ, которые пройдут 18 марта.

В свою очередь, Шевченко отметил, что обвинения американского дипломата беспочвенны. Он напомнил, что на выборах президента России будут работать «несколько сотен тысяч наблюдателей от представителей партий, кандидатов, СМИ, более полутора тысяч международных наблюдателей, около 200 тыс. независимых наблюдателей».

«Россия демонстрирует небывалый уровень прозрачности и открытости. Поэтому говорить, что кого-то не аккредитовали, это наводить тень на плетень», — приводит «РИА Новости» слова Шевченко.

Член ЦИК рекомендовал Науэрт ознакомиться с законодательством собственной страны, которое, в частности, «резко ограничивает присутствие наблюдателей на избирательных участках».

«Советуем американцам поучиться у России прозрачности проведения выборов», — резюмировал Шевченко.