МИД РФ отреагировал на решение Киева не пустить россиян на выборы

Решение киевских властей не пустить российских граждан на территории дипведомств для голосования на выборах президента России не вызывает ничего, кроме возмущения. Об этом заявляет МИД России.

В министерстве подчеркнули, что предпринятые Украиной шаги противоречат Венским конвенциям о консульских и дипломатических сношениях, Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года и просто международным правозащитным нормам, пишет «Газета.ру».

МИД РФ считает, что поведение властей Украины является просто попыткой отыграться на простых российских гражданах в бессильной злобе, и напомнил, что Россия никогда не позволяла себе подобного отношения к гражданам Украины, находящимся на территории РФ.

«Рассчитываем, что действия Киева получат принципиальную оценку ООН, ОБСЕ и других авторитетных международных структур», — заявили в МИДе, назвав решение Киева открытым вмешательством в сугубо внутренние дела России.

Ранее Министерство иностранных дел России обратилось в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с просьбой оказать содействие в мониторинге выборов президента РФ на территории Украины.