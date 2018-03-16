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МИД РФ отреагировал на решение Киева не пустить россиян на выборы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Решение киевских властей не пустить российских граждан на территории дипведомств для голосования на выборах президента России не вызывает ничего, кроме возмущения. Об этом заявляет МИД России.

В министерстве подчеркнули, что предпринятые Украиной шаги противоречат Венским конвенциям о консульских и дипломатических сношениях, Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года и просто международным правозащитным нормам, пишет «Газета.ру».

МИД РФ считает, что поведение властей Украины является просто попыткой отыграться на простых российских гражданах в бессильной злобе, и напомнил, что Россия никогда не позволяла себе подобного отношения к гражданам Украины, находящимся на территории РФ.

«Рассчитываем, что действия Киева получат принципиальную оценку ООН, ОБСЕ и других авторитетных международных структур», — заявили в МИДе, назвав решение Киева открытым вмешательством в сугубо внутренние дела России.

Ранее Министерство иностранных дел России обратилось в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с просьбой оказать содействие в мониторинге выборов президента РФ на территории Украины.

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