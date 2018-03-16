Постпред РФ в Вене обвинил США в невыполнении обязательств по СВПД

Соединенные Штаты не выполняют в должном объеме свои обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом в пятницу заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов после заседания Совместной комиссии Ирана и «шестерки» посредников.

«Мы воспользовались этой встречей для того, чтобы изложить наши жесткие оценки той ситуации тревожной, которая сейчас складывается вокруг СВПД. Особенно это касается неопределенности в отношении будущего этого соглашения. В совокупности есть все основания говорить, что США не выполняют свои обязательства в достаточной мере», — сказал Ульянов в интервью ТАСС.

По его словам, Вашингтон пугает санкциями международный бизнес и не выдает лицензию на поставку в Иран самолетов Boeing.

Как ранее писал портал iz.ru, 13 марта президент США Дональд Трамп своим указом продлил санкции в отношении Ирана.