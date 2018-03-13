Более 400 человек пострадали на фестивале огня в Иране

Более 400 человек пострадали во время праздников перед наступлением нового года в Иране. В стране по мусульманскому календарю новый год наступает 21 марта, и на последнюю среду года приходится фестиваль огня — Чахаршанбе-Сури.

«Общее число пострадавших и жертв, связанных с Чахаршанбе-Сури в конце текущего года, составляет 406 человек, из которых трое погибли», — приводит агентство Fars слова представителя службы скорой помощи страны.

На фестивале иранцы прыгают через костер, в ходе празднеств используется пиротехника, сообщает «РИА Новости».