Житель столицы поймал волчицу с ошейником в «новой Москве»

Житель «новой Москвы» нашел и поймал волчицу, на шее которой был ошейник. Об этом сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Житель деревни Кленово позвонил на общегородскую «горячую линию» в пятницу, 16 марта, и сообщил, что заметил хищника с ошейником недалеко от населенного пункта. Мужчина смог поймать зверя, который не оказывал сопротивления. Позднее выяснилось, что это была молодая самка чистокровного волка, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В настоящее время животное передали сотрудникам центра реабилитации диких животных «Простар+» департамента природопользования. Специалисты установили, что волчица содержалась в нормальных условиях, признаки истощения и голода отсутствуют. В настоящее время проблем со здоровьем животного не выявлено. Планируется осмотр ветеринара.