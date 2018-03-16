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Умер режиссер Александр Павловский

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Российский режиссер Александр Павловский скончался на 71-м году жизни. Об этом сообщает сайт Союза кинематографистов РФ.

Режиссера игрового кино и заслуженного деятеля искусств Украины не стало в пятницу, 16 марта. Павловский окончил режиссерский факультет ВГИКа в 1971 году, тогда же он стал режиссером-постановщиком Одесской киностудии. В 1993–1999 годах являлся худруком киностудии «Аркадия». С 1997 по 1999 год выступал главным режиссером Одесского шоу-карнавала «Юморина». С 2000 года работал на различных студиях Москвы.

Зрителям Павловский известен по своей работе над фильмами и телесериалами: «Трест, который лопнул», «Зеленый фургон», «Зефир в шоколаде», «Атлантида», «Земский доктор» и др. Как сообщает НСН, с 2016 года Павловский снимал короткометражные фильмы для киножурнала «Ералаш».

О дате и месте прощания с Александром Павловским будет сообщено позднее.

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