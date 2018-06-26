Онкобольные с удаленным языком смогут говорить

Российские ученые запатентовали уникальный метод восстановления языка. Новый аутотрансплантат позволит пациенту нормально питаться и разговаривать. Операция по полному удалению языка необходима при раке третьей-четвертой стадии. До сих пор была возможна лишь очень грубая имитация органа, и многие больные отказывались от хирургического вмешательства. Ежегодно злокачественные опухоли полости рта выявляют примерно у 10 тыс. россиян.

В Московском научно-исследовательском онкологическом институте (МНИОИ) им. П.А. Герцена придумали, как восстановить удаленный из-за опухоли язык, чтобы он мог выполнять свои функции. Для этого используют собственные ткани пациента. Микрохирурги разработали аутотрансплантат, состоящий из двух фрагментов: кожно-мышечного (включает кожу, подкожную клетчатку и волокна широчайшей мышцы спины) и мышечного (это волокна передней зубчатой мышцы). У них единая сосудистая ножка. Дополнительно в аутотрансплантат включены длинный грудной и грудоспинной нервы.

Из кожно-мышечного фрагмента формируют сам язык, из мышечного — диафрагму дна полости рта. Нервы и сосуды аутотрансплантата под микроскопом с сильным оптическим увеличением сшивают с сосудами и нервами на шее. Микрохирургическая реиннервация позволяет в дальнейшем синхронизировать мышечные сокращения фрагментов и восстановить функцию глотания и речи.

— Чтобы человек мог сделать глотательное движение, язык должен заполнять объем полости рта. Во время глотка язык поднимается к нёбу, создается отрицательное давление, и пища засасывается в пищевод. Когда объем маленький, засасывающего момента не возникает. Эта сложность возникала при обычном аутотрансплантате, который был почти неподвижным и со временем уменьшался в объеме. Наш трансплантат создает слаженный глотательный механизм , — пояснил «Известиям» один из авторов новой методики заведующий отделением микрохирургии МНИОИ им. П.А. Герцена Андрей Поляков.

Есть самостоятельно и разговаривать пациентам разрешают через месяц после операции. Потом начинаются занятия с логопедом. Сколько времени потребуется на восстановление речи, зависит от конкретного случая. По словам медиков, дикция пациентов может быть хуже, чем до операции, но речь станет вполне разборчивой. И что важно: пластику языка проводят одновременно с удалением пораженного органа. За последние несколько месяцев успешно сделали 15 таких операций.

— Такие операции, как в нашем отделении микрохирургии, мало где вообще делаются, — рассказал «Известиям» гендиректор ФГБУ НМИЦ радиологии Минздрава РФ (куда входит МНИОИ) Андрей Каприн. — Нужно владеть несколькими смежными специальностями, иметь за плечами опыт большой научной школы. Методы микрохирургической аутотрансплантации тканей в отделении начали разрабатывать в 1990-х годах прошлого столетия.

Но до сих пор во всем мире язык восстанавливали в основном лоскутом кожи с подкожной клетчаткой. Главный недостаток трансплантата был в том, что он не двигался, а объем восстановленного органа со временем уменьшался. Из-за этого пациенту было трудно принимать пищу, практически невозможным становилось возвращение речи, и больные часто отказывались от лечения, предпочитая умереть с языком, а не жить с такими ограничениями.

Теперь хирургический метод медики сочетают с лучевой терапией. При таком подходе пятилетняя выживаемость пациентов с третьей и четвертой стадиями составляет 63%.

— Восстановление после таких операций проходит длительное время. Поэтому именно отдаленные результаты этих операций — в периоде двух-трехлетнего наблюдения — позволят в будущем отнести их к значимым хирургическим вмешательствам, способствующим улучшению качества жизни онкобольных, — прокомментировала работу коллег завотделением опухолей головы и шеи НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Замира Раджабова.

Ежегодно в России выявляют около 10 тыс. больных раком полости рта. 70% из них попадают к онкологам на таких стадиях, когда частичное удаление языка уже не поможет и надо полностью отсекать орган. То есть операция, разработанная МНИОИ им. П.А. Герцена, показана примерно 7 тыс. больных в год.