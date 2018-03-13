В России провели уникальную операцию на печени

Российские хирурги удалили пациентке гигантскую злокачественную опухоль, поразившую 82% печени. Впервые в мире операцию провели в ситуации, когда у пациента диагностирован не только рак, но и цирроз. Успех хирургов поможет ежегодно спасать больных, до сих пор считавшихся безнадежными.

Уникальную двухэтапную резекцию печени провели в Федеральном медицинском биофизическом центре (ФМБЦ) имени А.И. Бурназяна ФМБА России. У 44-летней пациентки была 15-сантиметровая злокачественная опухоль крайне сложной локализации (с поражением шести из восьми сегментов, в том числе левых). До сих пор в России такие больные считались неоперабельными.

– Чтобы человек мог перенести операцию на печени, должно остаться не менее 30% органа, — пояснил «Известиям» руководитель Центра хирургии и трансплантологии ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России Сергей Восканян. — Если печень при этом поражена гепатозом, фиброзом или циррозом, то для выживания пациента следует оставить 35–40% органа.

Двухэтапные резекции печени были разработаны для того, чтобы дать возможность здоровым сегментам дорасти до нужного размера. Чаще всего при резекции оставляют второй и третий сегменты (их легче всего отделить из-за анатомического строения печени). Но они маленькие. На первом этапе операции их разделяют с пораженными участками, не удаляя ни одного из них. Несколько дней здоровые сегменты растут, и только когда они достигнут нужного размера, пораженную часть органа удаляют полностью.

— Проведение таких операций стало возможно при использовании трансплантационных технологий — с реконструкцией сосудов, временным выключением печени из кровообращения, холодовой и тепловой ее консервацией. Клиник, где есть всё для этой сложной хирургии, очень мало, — отметил Сергей Восканян.

Обратную резекцию (удаление левых сегментов с сохранением правых) выполняют крайне редко, потому что это очень сложная операция. В мировой практике единицы таких случаев.

Но у пациентки ФМБЦ опухоль располагалась в центре органа. И она была таких больших размеров, что вовлекала все левые сегменты.

— Можно было сохранить только два правых сегмента — шестой и седьмой. Они составляли всего 18% от общего объема печени. Состояние пациентки осложнялось циррозом печени на фоне вирусного гепатита В. Мы провели обратную двухэтапную резекцию. Это первый случай такого хирургического вмешательства в России. Успех операции — заслуга всей команды Центра хирургии и трансплантологии ФМБЦ, — считает Сергей Восканян.

Между двумя этапами операции прошло восемь дней. За это время два сегмента выросли настолько, что достигли 37% от первоначального объема печени. Это позволило хирургам безопасно удалить участки, пораженные опухолью.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и готовится к выписке. Прогноз благоприятный.

— До операции я была очень слаба, даже не могла самостоятельно передвигаться. Меня повсюду возил муж. И я была в очень подавленном состоянии, — поделилась она с «Известиями». — Сейчас я уже иду на поправку. Дома меня ждут муж и три дочки, особенно младшая — ей всего восемь лет.

Схожие ситуации встречаются нередко — у 5–10% больных с первичными опухолями печени.

— В масштабах страны это около сотни больных в год. Сейчас, к сожалению, таких пациентов «списывают», потому что помочь им почти невозможно. Первичные опухоли печени не поддаются химиотерапии. Если хирургия не показана, лечение назначается только симптоматическое. Теперь этих пациентов мы сможем спасти, — уточнили в ФМБЦ.

Рак печени остается одной из самых сложных локализаций, поэтому гепатологи всего мира находятся в постоянном поиске эффективных методов его лечения, пояснил «Известиям» генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава Андрей Каприн. Впервые двухэтапную резекцию печени выполнили в Германии в 2011 году.

— За это время метод приобрел как сторонников, так и противников в связи с большим количеством возможных осложнений. Однако при очень строгих показаниях и отсутствии эффектов от других методов хирургического лечения операция по типу ALPPS может оказаться весьма эффективной и своевременной, — отметил Андрей Каприн.

По его словам, в Московском научно-исследовательском онкологическом институте им. П.А. Герцена выполнено более 20 подобных операций, в том числе у трехлетнего ребенка.

— Опыт сохранения сегментов правой доли до сих пор встречался только в иностранной литературе, и мы поздравляем наших коллег с успешным выполнением этой операции, — заявил Андрей Каприн.

Хирурги ФМБЦ намерены делиться своим опытом проведения таких операций на российских и международных мероприятиях.