Ученые выяснили, влияет ли выбор зубной пасты на здоровье зубов

Все зубные пасты практически одинаковы и не в состоянии уберечь зубы от повышенной чувствительности или разрушения. К такому выводу пришли специалисты из Швейцарского и Бразильского университетов.

Международная группа ученых взяла для исследования контрольную «обычную» пасту и несколько других видов. По словам одного из авторов исследования Самиры Елены Жоау-Сауза, для эксперимента были выбраны зубные пасты, которые обещают бороться с чувствительностью и эрозией.

Все зубы прошли пять циклов чистки наиболее популярными в Бразилии и на территории Европы пастами. Ученые пришли к выводу, что ни одна из них не спасает от кариеса и не в состоянии бороться с потерей вещества зубной эмали.

Специалисты рекомендуют выполнять три основных правила для того, чтобы избежать разрушения эмали: придерживаться правильного режима питания, проводить хорошую гигиену ротовой полости и регулярно посещать стоматолога, передает НСН.