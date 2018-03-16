Прямой эфир

Ученые выяснили, влияет ли выбор зубной пасты на здоровье зубов

0
Фото: Global Look Press/imagebroker/Thorsten Jochim
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Все зубные пасты практически одинаковы и не в состоянии уберечь зубы от повышенной чувствительности или разрушения. К такому выводу пришли специалисты из Швейцарского и Бразильского университетов.

Международная группа ученых взяла для исследования контрольную «обычную» пасту и несколько других видов. По словам одного из авторов исследования Самиры Елены Жоау-Сауза, для эксперимента были выбраны зубные пасты, которые обещают бороться с чувствительностью и эрозией.

Все зубы прошли пять циклов чистки наиболее популярными в Бразилии и на территории Европы пастами. Ученые пришли к выводу, что ни одна из них не спасает от кариеса и не в состоянии бороться с потерей вещества зубной эмали.

Специалисты рекомендуют выполнять три основных правила для того, чтобы избежать разрушения эмали: придерживаться правильного режима питания, проводить хорошую гигиену ротовой полости и регулярно посещать стоматолога, передает НСН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ученые создадут антибиотик на основе молока утконоса
Ученые открыли в красном вине оздоравливающий полость рта антиоксидант

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017