Смерть соратника Березовского в Лондоне СК расследует как убийство

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти в Лондоне бывшего топ-менеджера «Аэрофлота» россиянина Николая Глушкова. Дело возбуждено по статье «Убийство», сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«Возбуждено уголовное дело... об убийстве гражданина Российской Федерации Николая Глушкова в Лондоне», — сказала она.

Бывший заместитель генерального директора «Аэрофлота» по финансовым вопросам Николай Глушков, который в последние годы жил в Великобритании, где в 2010-м получил политическое убежище, скончался в Лондоне 12 марта. Скотленд-Ярд сообщал, что на этом этапе следствие считает смерть «необъяснимой».

По данным СК, в 1990-е годы Борис Березовский создал в руководстве «Аэрофлота» свое лобби, внедрив туда людей из подконтрольных ему структур. Среди них были первый заместитель гендиректора Глушков, заместитель гендиректора по коммерческим вопросам Александр Красненкер и др. С их подачи был принят ряд решений о размещении средств и взятии кредитов у швейцарских фирм, подконтрольных Березовскому и Глушкову, в результате чего были похищены сотни миллионов рублей, напоминает «РИА Новости».