Вокзал в Петрозаводске планируют сделать «умным»

Вокзальный комплекс в Петрозаводске планируют сделать «умным» после завершения работ по реконструкции, сообщает пресс-служба правительства Республики Карелия.

В III квартале 2019 года планируется завершить все работы по реконструкции на железнодорожном вокзале в Петрозаводске. Здание оснастят самым современным оборудованием. Применение современных технологий в комплексе вокзала сделает пространство «умным», сообщает ИА FlashNord.

Помимо работ по реконструкции будет применена новая специально разработанная программа. Программа позволяет передавать визуальную информацию на разных языках мира — от финского до китайского.

В общей сложности на проведение всех необходимых работ предусмотрено порядка 800 млн рублей. Проект реализуется в рамках программы развития Карелии до 2020 года.