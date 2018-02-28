Прямой эфир

Интернет-панели установили на вокзале Новосибирска

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новый сервис в виде интернет-панелей заработал на вокзале Новосибирск-Главный. Теперь пассажиры смогут получить необходимую информацию у электронного табло, а также воспользоваться картой «ДубльГис», сообщает служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

Большие интерактивные информационные панели установили на железнодорожном вокзале города. Панели смогут предоставить пользователю актуальную информацию со страниц официального сайта РЖД, с сайта перевозчика, обслуживающего пригород Новосибирска и с сайта автовокзала, сообщает VN.ru.

Помимо этого, интернет-панели имеют доступ к сайту «ДубльГис», который представляет собой информационно-справочный сервис. Теперь пассажиры смогут оперативно запросить и получить информацию, не покидая при этом территории вокзала.

В 2017 года на вокзале были проведены работы по замене указывающих знаков и информационных табло отправления и прибытия поездов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Второй этап модернизации начался на вокзале Ульяновска
Реконструкция вокзала в Иркутске займет около трех лет

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017