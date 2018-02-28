Интернет-панели установили на вокзале Новосибирска

Новый сервис в виде интернет-панелей заработал на вокзале Новосибирск-Главный. Теперь пассажиры смогут получить необходимую информацию у электронного табло, а также воспользоваться картой «ДубльГис», сообщает служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

Большие интерактивные информационные панели установили на железнодорожном вокзале города. Панели смогут предоставить пользователю актуальную информацию со страниц официального сайта РЖД, с сайта перевозчика, обслуживающего пригород Новосибирска и с сайта автовокзала, сообщает VN.ru.

Помимо этого, интернет-панели имеют доступ к сайту «ДубльГис», который представляет собой информационно-справочный сервис. Теперь пассажиры смогут оперативно запросить и получить информацию, не покидая при этом территории вокзала.

В 2017 года на вокзале были проведены работы по замене указывающих знаков и информационных табло отправления и прибытия поездов.