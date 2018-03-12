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Жители Великого Новгорода просят оборудовать лифтами перроны вокзала

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Жители Великого Новгорода просят власти оборудовать перроны железнодорожного вокзала лифтами. Это поможет инвалидам, пассажирам с детьми и багажом при перемещении между платформами.

Соответствующее обращение, как передает Новгород.ру, появилось на портале «Вечевой колокол». Авторы инициативы обращают внимание на то, что переходом между перронами на вокзале вынуждены пользоваться все пассажиры. Однако для некоторых это превращается в настоящее испытание.

Для того чтобы это предложение начали рассматривать в городском консультативном совете, необходимо собрать 1 тыс. подписей, уточняет агентство. Между тем ранее Октябрьская дирекция инфраструктуры обещала отремонтировать на вокзале подземный переход.

Сегодня портал iz.ru сообщал об инициативе одного из жителей Липецка объединить реку Воронеж и Монастырское водохранилище, которое еще называют «липецким морем».

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