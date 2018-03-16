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Собянин заверил в недопущении властями Москвы провокаций в ходе выборов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Провокаций в ходе выборов президента России 18 марта столичные власти не допустят. В этом мэр Москвы Сергей Собянин заверил горожан на своем персональном сайте.

Собянин подробно рассказал о новом порядке голосования в столице не по месту регистрации. Благодаря программе «мобильный избиратель» каждый москвич может проголосовать на любом избирательном участке. Для этого необходимо было заранее подать заявление в МФЦ, территориальную избирательную комиссию или через сайт госуслуг.

Отдать свой голос можно будет только единожды, независимо от количества заявлений, пояснил Собянин. В соответствии с правилами, «мобильный избиратель» включен в список только на указанном в первом запросе участке. Второе и любое последующее заявления аннулируются. Мосгоризбирком и ЦИК уже сверили соответствующие списки, чтобы избежать дублирования.

Тем гражданам, которые подали несколько заявлений о голосовании, Мосгоризбирком разошлет SMS с разъяснением их ошибки и адресом единственного избирательного участка, где они смогут проголосовать, передает НСН.

Мэр также напомнил, что за попытки подобных провокаций предусмотрена уголовная ответственность.

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