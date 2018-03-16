В результате ЧП на канатной дороге в Грузии пострадали 11 иностранцев

В результате инцидента на канатной дороге в грузинском Гудаури пострадали шестеро россиян, четверо украинцев и одна гражданка Швеции.

Семеро из них на вертолете и реанимобилях были госпитализированы в Тбилиси, сообщает «Интерфакс».

По предварительной информации, канатная дорога на горнолыжном курорте вышла из строя из-за отключения электроэнергии, после чего кресла стали стремительно скатываться назад, врезаясь друг в друга.

Первый вице-премьер Грузии Дмитрий Кумсишвили, прибывший на место ЧП, заявил, что все виновные в этом инциденте будут строго наказаны. Министерство внутренних дел страны возбудило уголовное дело.

Гудаури — один из наиболее популярных горнолыжных грузинских курортов. Большинство трасс там рассчитаны на новичков, детей и любителей, но есть склоны и для профессионалов.