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705 тыс. рублей потерял житель Псковской области на обмане с лотереей

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Пожилой житель Псковской области отдал мошенникам 705 тыс. рублей, поверив в выигрыш в лотерее, полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Неизвестные злоумышленники вышли на связь с мужчиной и сообщили, что он стал победителем лотереи. Но для получения приза жителю Порховского района нужно было осуществить финансовые операции. Мошенники разъяснили пожилому гражданину, как сделать денежные переводы. Поняв, что никакого выигрыша нет, пострадавший обратился в полицию, сообщает «Псковское агентство информации».

Полиция устанавливает личности мошенников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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