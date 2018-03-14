Замначальника полиции Ставрополя подозревается в мошенничестве

Заместитель начальника ставропольской полиции Владимир Новиков помещен под домашний арест на время следствия. Информация об этом ранее появилась в социальных сетях.

По версии следователей, подозреваемый продал в 2013 году чужую квартиру без согласия владельца. В пресс-службе краевого суда корреспонденту NewsTracker эти сведения подтвердили. Новиков находится под арестом с 13 марта. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество».

В конце февраля портал iz.ru сообщал о том, что в Дагестане возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении двух сотрудников уголовного розыска республиканского МВД.