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Житель Твери осужден за мошенничество на 14 млн рублей

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В Твери перед судом предстал обвиняемый в крупном мошенничестве. 38-летний мужчина сумел убедить знакомого в том, что характер его юридической деятельности позволяет  приобрести арестованные судебными приставами однокомнатную и трехкомнатную квартиры в строящемся доме по цене значительно ниже рыночной, а также автомобили Nissan X-Trail и KIA Sportag.

Потерпевший согласился и передал злоумышленнику 1 280 500 рублей. Аналогичные преступления в период с июня 2014 года по май 2016 года были совершены в отношении еще 11 граждан, общая сумма ущерба составляет около 14 млн рублей. Об этом сообщают Тверские ведомости. Суд назначил обвиняемому наказание в виде пяти лет колонии общего режима.

Как ранее писал портал iz.ru, женщина пыталась «купить» несуществующую квартиру с помощью материнского капитала в Кольском районе Мурманской области. Выявлены нарушения в сфере социальной поддержки гражданам, имеющим детей. По результатам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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