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Бекмамбетов хочет снять фильм с помощью искусственного интеллекта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов заявил, что намерен снять экспериментальный фильм «Потерянный и возвращенный мир» при помощи искусственного интеллекта о советском лейтенанте Льве Засецком. Об этом режиссер сообщил в пятницу в ходе презентации проектов компаний — лидеров кинопроизводства Фонда кино.

«Это реальная история советского лейтенанта Засецкого, который после тяжелого ранения в голову лишился возможности воспринимать окружающий мир. Мир начал распадаться для него на отдельные части, но благодаря силе воли он смог вернуть себе веру в жизнь», — приводит слова Бекмамбетова РИА «Новости».

Лев Засецкий –— участник Великой Отечественной войны, автор дневника «Я буду бороться». В 1943 году его тяжело ранили в голову, в результате чего потерял около четверти мозгового вещества. После выхода из длительной комы, Засецкий потерял способность понимать логические, причинно-следственные и пространственные связи. Однако спустя время он смог восстановить часть мозговых способностей. О Засецком также была написана книга психологом Александром Лурией «Потерянный и возвращенный мир».

Под искусственным интеллектом подразумеваются сложные системы, способные не только действовать по заложенной человеком программе, но и эффективно самообучаться, а также совершать действия, которые не были заложены программой изначально.

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