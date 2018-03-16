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СК расследует случай под Владимиром, где ребенка в мороз не пустили в детсад

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Фото: пресс-служба СК РФ
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Следственные органы организовали доследственную проверку после публикации сообщений в СМИ о том, что воспитанник детского сада во Владимирской области, забытый в 15-градусный мороз на улице, плакал и стучался в двери. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Установлено, что инцидент произошел в МБОУ ДОУ № 23 города Александрова после прогулки, после которой ребенок в течение 20 минут стучал в двери и окна помещения.

В нескольких социальных сетях была распространена видеозапись, что ребенок стоит у закрытой двери помещения, после чего подходит к окну и на цыпочках пытается заглянуть в него, а затем опять идет к двери. Жители соседнего дома увидели ребенка и позвонили руководству детского сада, после чего воспитатель вышла за мальчиком.

Как сообщили в областной прокуратуре, в этот момент на улице момент было 15 градусов мороза и ребенок «мог застудиться во время плача».

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