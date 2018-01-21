СК проверяет сообщения о высадившем инвалида на мороз кондукторе

Следственный комитет(СК) РФ проводит проверку в связи с появившимися ранее в СМИ сообщениями о кондукторе из Ханты-Мансийска, высадившем на 27-градусный мороз пассажирку автобуса с инвалидностью первой группы.

Как передает пресс-служба регионального управления СК, по данным СМИ жительнице Ханты-Мансийска пришлось покинуть автобус, потому что кондуктор отказалась принять во внимание ее удостоверение об инвалидности и требовала предъявить социальный проездной либо оплатить проезд.

После выхода на улицу женщина, согласно сообщениям журналистов, поскользнулась и упала.

«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, действиям кондуктора будет дана правовая оценка», — говорится на сайте СК.