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В Казани частично обрушился фасад здания авиазавода

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Фото: ГУ МЧС по Республике Татарстан
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Здание управления Казанского завода имени Горбунова частично обрушилось, информации о пострадавших нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Татарстану.

По данным ведомства, произошло обрушение кирпичного фронтона здания заводоуправления. В результате обломками кирпичной кладки было повреждено два легковых автомобиля. В настоящее время на месте происшествия работают спасатели. Выясняются обстоятельства и причины случившегося. 

Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова является филиалом ПАО «Туполев», он существует с 1927 года. В настоящее время там производят такие самолеты, как Ту-22 МЗ , Ту-160 и др.

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