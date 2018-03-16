В Казани частично обрушился фасад здания авиазавода

Здание управления Казанского завода имени Горбунова частично обрушилось, информации о пострадавших нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Татарстану.

По данным ведомства, произошло обрушение кирпичного фронтона здания заводоуправления. В результате обломками кирпичной кладки было повреждено два легковых автомобиля. В настоящее время на месте происшествия работают спасатели. Выясняются обстоятельства и причины случившегося.

Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова является филиалом ПАО «Туполев», он существует с 1927 года. В настоящее время там производят такие самолеты, как Ту-22 МЗ , Ту-160 и др.