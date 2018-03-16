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Почти 20 тыс. туристов посетили Крым в длинные мартовские выходные

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Почти 20 тыс. туристов посетили Крым в длинные мартовские выходные по случаю Международного женского дня. Об этом вчера, 15 марта, на заседании комитета Государственного совета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму заявил председатель комитета Алексей Черняк.

С 8 по 11 марта количество туристов, побывавших в Крыму в длинные выходные, достигло почти 20 тыс. человек. По сравнению с прошлым годом эта цифра увеличилась на 27%, сообщает ИА «Крыминформ».

В общей сложности с начала этого года Крым успели посетить более 144 тыс. туристов, в то время как в прошлом году эта цифра была на 17% меньше. За первые два месяца этого года пассажиропоток аэропорта Симферополя составил 380 тыс. человек.

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