Почти 20 тыс. туристов посетили Крым в длинные мартовские выходные по случаю Международного женского дня. Об этом вчера, 15 марта, на заседании комитета Государственного совета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму заявил председатель комитета Алексей Черняк.

С 8 по 11 марта количество туристов, побывавших в Крыму в длинные выходные, достигло почти 20 тыс. человек. По сравнению с прошлым годом эта цифра увеличилась на 27%, сообщает ИА «Крыминформ».

В общей сложности с начала этого года Крым успели посетить более 144 тыс. туристов, в то время как в прошлом году эта цифра была на 17% меньше. За первые два месяца этого года пассажиропоток аэропорта Симферополя составил 380 тыс. человек.