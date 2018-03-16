ЦБ не исключил временного снижения цен в августе текущего года

Банк России исключает традиционного временного снижения цен в августе 2018 года. При этом, крайне маловероятна возможность устойчивой дефляции, сообщил глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Игорь Дмитриев.

«В августе традиционно может случиться месячное снижение цен. Вообще под дефляцией понимается устойчивое снижение цен на горизонте года и более. Предположить, что с 2,2% инфляция дойдет до минусового значения и устойчиво там закрепится — это сейчас крайне маловероятно», — приводит слова Дмитриева РИА «Новости».

В начале февраля председатель Банка России Эльвира Набиуллина подтвердила, что Центробанк не видит рисков дефляции.

Как писали «Известия», по итогам 2017 года денежно-кредитную политику (ДКП) для снижения инфляции хороший урожай и крепкий курс рубля замедлили инфляяцию на один процентный пункт. В ЦБ спрогнозировали, что к концу 2018 года рост потребительских цен может вернуться к целевым 4%.