40 человек пострадали при столкновении поездов в Кельне

Две городские электрички столкнулись вечером 15 марта в Кельне, в результате пострадали 43 человека.

Медицинская помощь понадобилась 15 пострадавшим. По состоянию на утро пятницы, один еще остается в больнице. При этом, ожидает, что число пострадавших может возрасти, пишет «РИА Новости».

По данным полиции один из машинистов, по данным дыхательного теста, был пьян. Также полиция ждет результатов анализа крови. Ту же информацию сообщили в транспортной службе Кельна (KVB).