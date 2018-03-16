40 человек пострадали при столкновении поездов в Кельне
Две городские электрички столкнулись вечером 15 марта в Кельне, в результате пострадали 43 человека.
Медицинская помощь понадобилась 15 пострадавшим. По состоянию на утро пятницы, один еще остается в больнице. При этом, ожидает, что число пострадавших может возрасти, пишет «РИА Новости».
Etliche Verletzte nach #KVB-Unfall in #Köln: Bahnfahrer war wohl betrunken! https://t.co/6nFeDohlKG pic.twitter.com/39GufKYZD6— TAG24 NEWS Köln (@TAG24Koeln) 16 марта 2018 г.
По данным полиции один из машинистов, по данным дыхательного теста, был пьян. Также полиция ждет результатов анализа крови. Ту же информацию сообщили в транспортной службе Кельна (KVB).