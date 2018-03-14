В распоряжении портала iz.ru появилось видео с места падения экскаватора на электричку в Москве.

ЧП произошло на перегоне Яуза–Маленковская. Пассажиры электрички не пострадали.

В данный момент движение пригородных поездов на Ярославском направлении осуществляется с задержками.

Для проезда пассажиров Ярославского железнодорожного направления организован компенсационный маршрут автобуса от станции Лосиноостровская до платформы Яуза с остановкой у платформы Северянин.

Электропоезда в направлении «На Москву» будут следовать без остановок по станциям Москва-3, Маленковская, Северянин, Яуза до устранения последствий ДТП, сообщает пресс-служба пригородного железнодорожного перевозчика ОАО «Центральная ППК».