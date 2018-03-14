Появилось видео с места падения экскаватора на электричку в Москве
В распоряжении портала iz.ru появилось видео с места падения экскаватора на электричку в Москве.
ЧП произошло на перегоне Яуза–Маленковская. Пассажиры электрички не пострадали.
В данный момент движение пригородных поездов на Ярославском направлении осуществляется с задержками.
Для проезда пассажиров Ярославского железнодорожного направления организован компенсационный маршрут автобуса от станции Лосиноостровская до платформы Яуза с остановкой у платформы Северянин.
Электропоезда в направлении «На Москву» будут следовать без остановок по станциям Москва-3, Маленковская, Северянин, Яуза до устранения последствий ДТП, сообщает пресс-служба пригородного железнодорожного перевозчика ОАО «Центральная ППК».