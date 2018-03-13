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Сход вагонов под Красноярском привел к задержке поездов и электричек

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Фото: РИА Новости
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Несколько электричек и пассажирских поездов задержаны в результате схода грузовых вагонов недалеко от Красноярска, сообщает во вторник пресс-служба Красноярской железной дороги.

«В связи со сходом вагонов грузового поезда на перегоне Камарчага–Таежный КрасЖД отменены электропоезда №6446 Красноярск–Заозерная и №6427 Уяр–Красноярск», — говорится в сообщении. С опозданием следуют электропоезд №6445 из Заозерной, а также поезда №348 Красноярск–Северобайкальск, №100 Москва–Владивосток, №605 Карабула–Красноярск, №124 Абакан–Красноярск, №82 Москва–Улан-Удэ.

Инцидент произошел в понедельник в 21:10 по местному времени (17:10 мск) на перегоне Камарчага–Таежный. В результате происшествия никто не пострадал. Обстоятельства и причины случившегося выясняются.

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