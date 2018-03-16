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Россияне избавляются от подарков, полученных на 23 февраля и 8 Марта

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Фото: Global Look Press/Artur Cupak
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Жители России продают в интернете подарки, полученные на 23 февраля и 8 Марта, которые им не понравились. Сервис бесплатных объявлений «Юла» после гендерных праздников зафиксировал рост числа предложений о продаже различных товаров.

25 февраля среди продавцов на 20% выросло число мужчин, 9 марта, наоборот, активизировались женщины. Они предлагали товары для дома и дачи, а также бытовую технику. Больше стало после 8 Марта объявлений о продаже товаров для красоты и здоровья и даже автомобильных аксессуаров. Причем автотовары продавать приходится самим дарителям: после 23 февраля среди продавцов в этой категории выросло количество женщин, то после 9 марта — мужчин.

После праздников активно распродавались предметы гардероба. И если рост числа предложений мужских вещей зафиксирован и 25 февраля, и 9 марта, то женские начали распродавать после женского праздника.

Сложнее всего оказалось угадать с подарками детям. Детских товаров 9 марта продавали на 71% больше, чем днем раньше, а в категории «детский гардероб» рост составил рекордные 105%.

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